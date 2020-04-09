Взрыв в Брестском районе: мужчина разбирал снаряд

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8 апреля взрыв прогремел в Брестском районе - травмирован мужчина. Как выяснили следователи, 53-летний сельчанин во дворе своего частного дома разбирал фрагмент артиллерийского снаряда. Что-то пошло не так - произошел взрыв. С телесными повреждениями мужчину забрали в больницу. Оттуда об инциденте сообщили в милицию.

- Угрозы жизни мужчины нет, - сообщил Следственный комитет. - На месте происшествия обнаружены фрагменты минометных снарядов, не представляющие опасности по причине отсутствия в них взрывчатых веществ.

В рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.