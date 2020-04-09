2020-04-09T10:21:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус нашли у работника «СветлогорскХимволокно», которое выпускает материал для масок

Изолировать пришлось всю бригаду
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Коронавирус нашли у работника «СветлогорскХимволокно»Коронавирус нашли у работника «СветлогорскХимволокно»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

59-летний работник предприятия «СветлогорскХимволокно», где выпускают материалы для востребованных сейчас медицинских масок, заразился коронавирусом. Об этом коллеги мужчины узнали 8 апреля.

- Несколько дней назад он почувствовал недомогание и обратился к врачу, затем его положили в больницу и сделали тест на коронавирус - результат оказался положительным. Мужчину отправили в Гомель, - подтвердили KP.BY на предприятии.

Медики забрали под наблюдение контакты первого уровня - это бригада заболевшего из 9 человек. Место их работы обработали антисептиками. Занимаются специалисты и вторым уровнем.

В администрации предприятия решают, как минимизировать риск распространения вируса без ущерба для производства:

- Возможно, отправим часть людей в отпуска - тех, кого возможно. И будем ждать развития событий. Мы не можем остановить производство, тем более сейчас оно очень востребовано, спрос на нашу продукцию резко возрос, объемы увеличили в 4 - 5 раз.

На предприятии точно знают, что заболевший мужчина за границей не был, но недавно с отдыха вернулся его сын. Коллеги предполагают, что он и заразил отца.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси госпитализирован уже 1331 пациент с коронавирусом
Нововведение в Беларуси: главврачей теперь будет назначать лично министр здравоохранения
«Вплоть до лишения свободы». В Беларуси ввели правила самоизоляции и наказание за нарушение
Коронавирус нашли у работника «СветлогорскХимволокно», которое выпускает материал для масок
Белорусы массово разбирают «Флустоп», который помогает от гриппа
Взрыв в Брестском районе: мужчина разбирал снаряд
От новорожденного лемура, которого назвали Covid, в зоопарке отказалась мать-лемуриха
В Минске на зебре сбили 2-летнего мальчика на самокате, мамы рядом не было
В первых матчах полуфинала Кубка Беларуси "Славия" обыграла БАТЭ, брестское "Динамо" - "Шахтер"
В Лунинце выпившая женщина угнала Audi и врезалась на ней в столб
Стало известно, сколько в Беларуси заплатят медикам, которые заразились коронавирусом от пациента
Удрал за 300 километров: пропавшего в Ляховичах подростка нашли в Столинском районе
Трагедия в Могилеве: на детской площадке умерла 7-летняя девочка
«Заламывал руки, хватал за шею»: в Верхнедвинске пациент напал на фельдшера и разгромил машину скорой помощи
Фотофакт. В Венгрии для эвакуации белорусов открыли границу
Компания ЭНЕРГО-ОИЛ купила для Минздрава Беларуси 50 тысяч тестов для диагностики коронавируса
В 15 районах на юге Беларуси введен запрет на посещение лесов
Меры против коронавируса в Минске: свадьбы в кафе отменяются, в детсад и школу по решению родителей можно не ходить
В Беларуси 8 апреля пройдут полуфинальные матчи Кубка по футболу
Владимир Караник: Во время свиного гриппа в 2009 году с ноября по февраль продали 750 тысяч масок. Сейчас столько продаем за день
В Минздраве рассказали, может ли коронавирус проникнуть в квартиру через вентиляцию
Председатель Новополоцкого горисполкома ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
«Если человек хам, заставить его соблюдать меры безопасности сложно». Медик жестко высказался о сознательности белорусов
Минздрав Беларуси рассказал, передается ли коронавирус через пищу