Коронавирус нашли у работника «СветлогорскХимволокно», которое выпускает материал для масок

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59-летний работник предприятия «СветлогорскХимволокно», где выпускают материалы для востребованных сейчас медицинских масок, заразился коронавирусом. Об этом коллеги мужчины узнали 8 апреля.

- Несколько дней назад он почувствовал недомогание и обратился к врачу, затем его положили в больницу и сделали тест на коронавирус - результат оказался положительным. Мужчину отправили в Гомель, - подтвердили KP.BY на предприятии.

Медики забрали под наблюдение контакты первого уровня - это бригада заболевшего из 9 человек. Место их работы обработали антисептиками. Занимаются специалисты и вторым уровнем.

В администрации предприятия решают, как минимизировать риск распространения вируса без ущерба для производства:

- Возможно, отправим часть людей в отпуска - тех, кого возможно. И будем ждать развития событий. Мы не можем остановить производство, тем более сейчас оно очень востребовано, спрос на нашу продукцию резко возрос, объемы увеличили в 4 - 5 раз.

На предприятии точно знают, что заболевший мужчина за границей не был, но недавно с отдыха вернулся его сын. Коллеги предполагают, что он и заразил отца.

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