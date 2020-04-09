2020-04-09T10:46:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Вплоть до лишения свободы». В Беларуси ввели правила самоизоляции и наказание за нарушение

Тем, у кого подозревают коронавирус, выходить можно только в ближайший магазин, аптеку и чтобы вынести мусор
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси ввели правила самоизоляцииВ Беларуси ввели правила самоизоляцииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Правительство Беларуси издало постановление «О введении ограничительного мероприятия», в котором прописаны правила самоизоляции в контексте распространения коронавируса. Документ уже вступил в силу.

Итак, к самоизоляции обязали граждан Беларуси и иностранцев, у которых диагностирован COVID-19, а также контактов первого и второго уровней.

Контактные первого уровня должны находиться в самоизоляции 14 дней со времени последнего контакта с заболевшим, а контакты второго уровня, если есть симптомы болезни (повышенная температура, кашель, боль в горле) - до выздоровления. В каждом конкретном случае медики могу продлить срок самоизоляции.

При этом контактам первого уровня будут вручать специальную бумагу - требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции. В документе есть пункт: «За неповиновение настоящему требованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной (штраф до 50 базовых величин или административный арест) либо уголовной (вплоть до лишения свободы) ответственности».

Всем контактным, как и заболевшему, выдается больничный на время самоизоляции. Гражданин должен сообщить работодателю о причине своего отсутствия на работе. А при ухудшении самочувствия - вызывать «скорую», сообщив, что находится в самоизоляции.

Правила самоизоляции такие: не покидать свое жилье и никуда не выходить. Исключение составляют только три случая: посещение ближайшего магазина, аптеки и вынос мусора. Но даже в это время находящемуся в самоизоляции запрещено контактировать с кем-либо, он должен быть в медицинской маске.

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