Нововведение в Беларуси: главврачей теперь будет назначать лично министр здравоохранения

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9 апреля депутаты Палаты представителей национального собрания рассмотрели в первом чтении изменения в закон о здравоохранении. Депутаты предложили интересное изменение: главных врачей теперь будет назначать лично министр здравоохранения Владимир Караник. Ожидается, что это сохранит беспристрастность медико-реабилитационных комиссий и качество оказания медпомощи.

- Главные врачи будут назначаться и увольняться министром здравоохранения Республики Беларусь по согласованию с местными распорядительными органами и исполнительными органами, - сообщила Валентина Курсевич, зампредседателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политики.

Но это новшество коснется только государственных больниц, главные врачи частных клиник будут назначаться в прежнем режиме.