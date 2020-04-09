2020-04-09T12:01:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1486

Умерли уже 16 человек, выздоровели - 139
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси госпитализирован уже 1331 пациент с коронавирусомВ Беларуси госпитализирован уже 1331 пациент с коронавирусомФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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По официальной статистике на утро 9 апреля, в Беларуси госпитализирован 1331 пациент с COVID-19. Число выявленных в стране случаев коронавируса выросло до 1486. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме.

139 человек выздоровели. 16 - умерли, причем не у всех из них были многочисленные хронические заболевания, отягощенные коронавирусной инфекцией.

55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов, сообщает Министерство здравоохранения в своем Telegram-канале.

Больше всего госпитализированных в Минске - 699 человек. В Витебске в больницах с коронавирусом лежат 364 человека, в Гомеле и Могилеве - по 35 человек, в Гродно - 28 пациентов с COVID-19, в Бресте - 17.

В стране проведено уже свыше 49 тысяч тестов на коронавирус.

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