Коронавирус подтвердили у учителя младших классов СШ №61 в Минске

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В средней школе №61 в Первомайском районе Минска, в районе станции метро «Восток», появился коронавирус - COVID-19 нашли у учительницы младших классов. Все контакты первого уровня - на изоляции. В школе провели дезинфекцию.

По информации svaboda.org, заболевшая учительница сейчас в больнице, ее самочувствие пока не вызывает опасений.

В управлении образования администрации Первомайского района столицы отметили, что пока неизвестно, выйдут ли дети на уроки после окончания продленных каникул. Занятия должны возобновиться в понедельник, 13 апреля, - к этому времени в Министерстве образования должны решить данный вопрос.

Однако у родителей в любом случае есть право не отправлять детей в школу по заявлению на адрес директора, напомнили в управлении образования.

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