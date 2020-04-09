2020-04-09T12:05:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус подтвердили у учителя младших классов СШ №61 в Минске

Все контактные находятся под наблюдением медиков
Павел МИЦКЕВИЧ
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Коронавирус подтвердили у учителя младших классов в МинскеКоронавирус подтвердили у учителя младших классов в МинскеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В средней школе №61 в Первомайском районе Минска, в районе станции метро «Восток», появился коронавирус - COVID-19 нашли у учительницы младших классов. Все контакты первого уровня - на изоляции. В школе провели дезинфекцию.

По информации svaboda.org, заболевшая учительница сейчас в больнице, ее самочувствие пока не вызывает опасений.

В управлении образования администрации Первомайского района столицы отметили, что пока неизвестно, выйдут ли дети на уроки после окончания продленных каникул. Занятия должны возобновиться в понедельник, 13 апреля, - к этому времени в Министерстве образования должны решить данный вопрос.

Однако у родителей в любом случае есть право не отправлять детей в школу по заявлению на адрес директора, напомнили в управлении образования.

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