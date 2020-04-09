2020-04-09T14:13:54+03:00
Общество
КП Беларусь

Владимир Караник о карантине в вузах: «Если Минобр может гарантировать, что студенты не разъедутся по всей стране, то мы не против»

А вот многие родители школьников сами против карантина в школах: детей просто некуда девать
Таисия ЧЕРНУХО
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Министр здравоохранения Владимир Караник.Министр здравоохранения Владимир Караник.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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По поводу карантина в школах и вузах единого мнения нет, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, выступая в парламенте. Например, с одной стороны, дети не входят в группу риска. С другой - идут дискуссии, насколько они могут быть переносчиками COVID-19 и заразить бабушек-дедушек, родителей и воспитателей.

Кроме того, родителям часто просто некуда девать детей. Многие отвезли их пожилым родственникам, что медики делать категорически не рекомендуют.

- По нашему опросу, 40% родителей просят не продлевать каникулы, - говорит Владимир Караник.

Насчет студентов еще сложнее: их передвижение невозможно контролировать, а дисциплинированностью они не отличаются. В Минздраве отметили, что закрытие вузов на карантин увеличивает распространение вируса на 25%.

- Если Минобр может гарантировать, что студенты не разъедутся, а мы не будет бегать по всей стране и их отлавливать, то мы не против [карантина]. Профессура, которая читает лекции на расстоянии трех метров от студентов в проветриваемом помещении, имеет немного шансов заражения. Когда все началось, мы перевели БНТУ на дистанционное обучение, и что получили в итоге? Мы надеемся, что хотя бы необходимость периодически появляться в университете удержит их от перемещения по всей стране, но этой сознательности пока не видим, - сказал министр.

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