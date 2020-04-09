2020-04-09T12:43:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

Евро и доллар резко подешевели на торгах 9 апреля

Российский рубль немного подорожал
Павел МИЦКЕВИЧ
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Евро и доллар резко подешевелиЕвро и доллар резко подешевелиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 9 апреля курсы евро и доллара упали. По данным на 12.20, валюта США подешевела примерно на 3 копейки - курс снизился на 1,31% до 2,5177 руб.

Евро опустился тоже более чем на 3 копейки до 2,7371 руб. (- 1,24%).

Российский рубль подорожал на 0,21% (+0,007) до 3,3739 белорусского рубля за 100 российских. Торги пока продолжаются.

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