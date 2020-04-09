Лимит оплаты бесконтактными картами без ввода пин-кода в Беларуси увеличен до 80 рублей

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Банковский процессинговый центр Беларуси с 9 апреля увеличил лимит операций по бесконтактным картам без ввода пин-кода. Теперь система не будет требовать пин-код при оплате покупок или услуг на разовую сумму до 80 рублей. Раньше лимит составлял 20 рублей.

Доля бесконтактных карт от всех персонализированных карточек предприятия составляет свыше 90%. Отмечается резкий рост операций с помощью смартфона и мобильных приложений Samsung Pay и Apple Pay, отметили в Банковском процессинговом центре.

В ближайшее время намечается рост бесконтактных платежей - это связано с развитием приложений для оплаты смартфоном и инфраструктуры приема бесконтактных карточек, считают специалисты.