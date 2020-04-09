Белорусы купили уже 10 млн масок

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В Беларуси продано уже 10 млн медицинских масок, которые в последнее время выпустили отечественные предприятия легкой промышленности. Напомним, это такие фабрики как «Лента», «Славянка», «8 Марта», «Коминтерн» и другие швейные фабрики, которые поставляют многоразовые марлевые маски в аптеки.

- Уже реализовано то, что произвела наша легкая промышленность, - 7,5 млн масок и 2,5 млн одноразовых. Вот посчитайте, сколько масок мы за это время выпустили и реализовали, - заявил министр здравоохранения Владимир Караник в парламенте 9 апреля.

100 тыс. респираторов прибудут в Беларусь в течение трех дней, еще 700 тыс. - в течение недели, добавил министр.

Караник объяснил, что проблема в том, что в Беларуси не выпускается ткань для одноразовых масок, многие страны запретили вывоз масок и ткани для них за территорию границы:

- В организациях здравоохранения сейчас находится более 2 млн масок и около 170 тысяч респираторов и костюмов защиты. Мы стараемся держать минимальные запасы в организациях здравоохранения, если они не задействованы в оказании помощи. Как только там оказывается первый пациент, со склада туда отгружаются все средства защиты.

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