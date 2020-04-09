2020-04-09T14:05:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

Беларусь попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом

Речь идет о закупках для больниц
Павел МИЦКЕВИЧ
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ЕС выделит Беларуси 60 млн евро Фото: pixabay.comЕС выделит Беларуси 60 млн евро Фото: pixabay.com
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Беларусь обратилась к Евросоюзу с просьбой о дополнительных средствах для финансирования наиболее срочных закупок, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

ЕС согласился выделить Беларуси 60 млн евро. Речь идет о закупках для больниц и других медучреждений. Кроме того, ставится цель минимизировать негативные экономические последствия глобального «коронакризиса», которые сейчас прогнозируются.

- Евросоюз принял решение о выделении в связи с пандемией коронавируса целевой финансовой помощи странам Восточного партнерства, куда, как известно, входит и Беларусь. Поэтому логично, что в текущей ситуации мы обратились с просьбой о дополнительных средствах, - ответил представитель МИД.

Он уверен, что "спад деловой активности во всем" отразится на предприятиях страны:

- Поэтому для нас очень важно использовать все возможности, чтобы максимально подстраховаться.

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