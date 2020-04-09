Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных в школах

Изменить размер текста: A A

Министерство образования Беларуси приняло график последних звонков и выпускных вечеров. В Минске для выпускников 9-х и 11-х классов последний звонок прозвенит 29 мая, во всех остальных школах страны - 30 мая. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Аттестаты выпускникам будут вручать 10-11 июня, в эти же даты пройдут выпускные вечера.

В Минобразования призвали не следовать сложившейся во время последних звонков традиции запускать в небо воздушные шары. Вместо этого выпускникам порекомендовали посадить цветы или деревья.

Как и прежде, на гуляниях и при встрече рассветов выпускников будут сопровождать педагоги и родители.