2020-04-09T14:34:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных в школах

Минобразования призвало посадить цветы или деревья вместо запуска воздушных шаров
Павел МИЦКЕВИЧ
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10-11 июня пройдут выпускные вечера10-11 июня пройдут выпускные вечераФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министерство образования Беларуси приняло график последних звонков и выпускных вечеров. В Минске для выпускников 9-х и 11-х классов последний звонок прозвенит 29 мая, во всех остальных школах страны - 30 мая. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 9 июня. Аттестаты выпускникам будут вручать 10-11 июня, в эти же даты пройдут выпускные вечера.

В Минобразования призвали не следовать сложившейся во время последних звонков традиции запускать в небо воздушные шары. Вместо этого выпускникам порекомендовали посадить цветы или деревья.

Как и прежде, на гуляниях и при встрече рассветов выпускников будут сопровождать педагоги и родители.

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