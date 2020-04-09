За работу с коронавирусными больными врачам увеличат зарплату в среднем на 600 рублей

А может и больше – сейчас решается вопрос о повышении надбавки

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Один из депутатов парламента со ссылкой на врачей отметил, что надбавки за риск жизнью составляют всего 25-30 рублей.

- Я не знаю, кто вам сказал про 25 рублей, - ответил на это министр здравоохранения Владимир Караник. - Сегодня ежемесячно на дополнительно введенные в феврале надбавки направляется 12 млн рублей, это в среднем надбавка – 600 рублей. Сейчас решается вопрос о повышении надбавки, речь идет о размере от 0,5 до 1,5 оклада ежемесячно тем, кто контактирует с этими пациентами.