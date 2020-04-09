2020-04-09T17:06:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Польша и Литва заявили о продлении закрытия границ

В Литве в выходные запретили перемещения граждан между муниципалитетами
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусы не смогут выехать за границу в ближайшее времяБелорусы не смогут выехать за границу в ближайшее времяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Литва и Польша снова продлили закрытие государственных границ и запрет на международное пассажирское сообщение. Как минимум еще 10 дней, до 19 апреля включительно, нельзя будет въехать в Польшу, решило правительство. Школы и детские сады в стране будут закрыты до 26 апреля - пособия по уходу за детьми на это время власти увеличат.

Глава правительства республики заявил, что карантинные меры оправдывают себя, хотя «многие устали от карантина».

В Литве тоже продлили карантин на такой же срок. В ближайшие выходные, когда большинство граждан страны будут отмечать Пасху, правительство приняло специальные меры - о запрете перемещения граждан между муниципалитетами.

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