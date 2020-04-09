В Орше умер пациент с коронавирусом

Из 11 заболевших COVID-19 удовлетворительное состояние у 9 человек

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В Орше зарегистрирован случай смерти пациента, у которого «многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией». Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Оршанского района Сергей Белый.

Всего, по данным на 9 апреля, в Оршанском районе выявлено 11 случаев коронавирусной инфекции, при этом у 9 заболевших COVID-19 состояние удовлетворительное, пишет orshanka.by.

В целом в районе провели уже около 400 тестов на коронавирус. После получения повторного отрицательного результата на COVID-19 и отсутствия клинических проявлений заболевания 26 человек сняли с медицинского наблюдения.

Добавим, что всего в Витебской области, по данным на 9 апреля, 7 смертей от коронавируса и 364 госпитализированных.

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