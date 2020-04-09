2020-04-09T17:45:44+03:00
Общество
КП Беларусь

В Орше умер пациент с коронавирусом

Из 11 заболевших COVID-19 удовлетворительное состояние у 9 человек
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
В Орше умер пациент с коронавирусомВ Орше умер пациент с коронавирусомФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Орше зарегистрирован случай смерти пациента, у которого «многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией». Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Оршанского района Сергей Белый.

Всего, по данным на 9 апреля, в Оршанском районе выявлено 11 случаев коронавирусной инфекции, при этом у 9 заболевших COVID-19 состояние удовлетворительное, пишет orshanka.by.

В целом в районе провели уже около 400 тестов на коронавирус. После получения повторного отрицательного результата на COVID-19 и отсутствия клинических проявлений заболевания 26 человек сняли с медицинского наблюдения.

Добавим, что всего в Витебской области, по данным на 9 апреля, 7 смертей от коронавируса и 364 госпитализированных.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Приказ Минздрава: контакты 1 уровня больше не будут лежать в больницах, их отправят на самоизоляцию или в контактные центры
Водителя и пассажира выбросило из машины в ДТП под Могилевом: один человек погиб
В Орше умер пациент с коронавирусом
Польша и Литва заявили о продлении закрытия границ
Погода в Беларуси на выходные 11 - 12 апреля: до +10 и без осадков
За работу с коронавирусными больными белорусским врачам увеличат зарплату в среднем на 600 рублей
Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных в школах
Беларусь попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом
Белорусы купили уже 10 млн масок
Лимит оплаты бесконтактными картами без ввода пин-кода в Беларуси увеличен до 80 рублей
Евро и доллар резко подешевели на торгах 9 апреля
Владимир Караник о карантине в вузах: «Если Минобр может гарантировать, что студенты не разъедутся по всей стране, то мы не против»
Министр здравоохранения Владимир Караник о коронавирусе в Беларуси: "Пик придется на конец апреля - начало мая"
Коронавирус подтвердили у учителя младших классов СШ №61 в Минске
Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1486
Нововведение в Беларуси: главврачей теперь будет назначать лично министр здравоохранения
«Вплоть до лишения свободы». Кого и как будут штрафовать в Беларуси за нарушение режима самоизоляции
Коронавирус нашли у работника «СветлогорскХимволокно», которое выпускает материал для масок