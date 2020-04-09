Водителя и пассажира выбросило из машины в ДТП под Могилевом: один человек погиб

Машина вылетела в кювет, где несколько раз перевернулась. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

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Смертельная авария произошла на территории Могилевского района в четверг, 9 апреля. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло примерно в 10.00 часов на дороге в деревне Быстрик. Утром по трассе Могилев – Славгород через деревню ехал «Форд Фиеста». В машине было двое, 58- и 37-летний мужчины.

Водитель не справился с управлением на опасном повороте. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

– В какой-то момент водитель на опасном повороте превысил скорость из-за чего потерял контроль над управлением. Иномарка зацепила обочину, вылетела в кювет, где несколько раз опрокинулась. Во время аварии из машины выбросило людей. Старший из мужчин погиб на месте происшествия от смертельных травм, второго пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимацию ближайшей больницы,– прокомментировали в пресс-службе.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.

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