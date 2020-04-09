Приказ Минздрава: контакты 1 уровня больше не будут лежать в больницах, их отправят на самоизоляцию или в контактные центры

Контакты 1-го уровня больше не будут госпитализировать в стационары, а отправят на самоизоляцию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для этого по всей Беларуси создают спеццентры для возможно инфицированных коронавирусом

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В Беларуси еще не наступил пик заболеваемости COVID-19, но врачи и ВОЗ прогнозируют рост числа заболевших в апреле. Месяц будет тяжелым. В связи с этим в Минздраве уже принимают дополнительные меры. Документ приказа от 8 апреля опубликовала редакция officelife.media.

Так согласно приказу Министерства здравоохранения Беларуси контакты 1-го уровня будут поэтапно переводиться из-под меднаблюдения в стационарах на амбулаторный контроль «с учетом складывающейся эпидемиологической ситуации» при учете, что у них есть возможность организовать безопасную самоизоляцию дома. По сути это означает, что контактных больше не будут госпитализировать, а оставят дома на самоизоляции или, в крайнем случае, поместят в контактные центры.

«Кроме того по всей Беларуси будут созданы так называемые контактные центры, где будут наблюдаться контакты первого уровня в каждом регионе страны. И в случае, если контакты первого уровня не смогут отправиться на домашнюю самоизоляцию, их будут размещать в данных контактных центрах», – говорится в документе.

Минздрав сообщил о "переводе" контактов первого уровня со стационаров на амбулаторное наблюдение. Фото: officelife.media.

Куда отправят контактных в Минске?

Контакты первого уровня в Минске будут наблюдаться и при необходимости размещаться в контактных центрах, созданных при госпитале инвалидов ВОВ (поселок Лесной) и Республиканской клинической больнице медреабилитации (Аксаковщина). Также в качестве контактного центра для контактов первого уровня Минска и Минской области будет по-прежнему функционировать центр медреабилитации «Загорье».

Ранее контакты 1-го уровня размещались в стационарах, а 2-го – в контактных центрах. Уже госпитализированные контактные останутся под меднаблюдением до выздоровления (если не произойдет резкий рост количества инфицированных).

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