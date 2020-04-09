В Ляховичах пьяный мужчина с балкона стрелял из пневматики

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В милиции Ляховичей на днях разбирались в хулиганском инциденте, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

К правоохранителям обратились потерпевшие горожане: у одного неизвестный повредели окно в квартире, у другого в лобовом стекле машины появились 7 отверстий из-под пуль.

– Как рассказал потерпевший, ночью его разбудил сын, сказал, что услышал странный хлопок в окне. Горожанин в темноте осмотрел раму и ничего не увидел, а утром присмотрелся и обнаружил отверстие в стекле от пули, – пояснили в пресс-службе.

А спустя пару минут в РОВД позвонили снова из того же многоквартирного дома. Второй потерпевший заявил о повреждении авто.

– Лобовое стекло машины покрылось сплошной «сеткой», были явно видны семь отверстий из-под пуль, – добавили правоохраниели.

Вскоре был задержан подозреваемый в «пневматической расправе». Им оказался 21-летний ранее судимый житель Ляховичского района. Безработный мужчина приехал в райцентр в гости к знакомому, выпивали, и в какой-то момент «веселье» вышло из-под контроля. С пневматическим пистолетом пьяный сельчанин вышел на балкон и устроил стрельбу.

Дело направлено на правовую оценку.

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