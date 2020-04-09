2020-04-09T19:44:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ляховичах пьяный мужчина с балкона стрелял из пневматики

Хулиган расстрелял лобовуху машины и окна дома напротив [фото]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
С балкона мужчина стрелял по ближайшей машине. Фото: УВД Брестского облисполкома.С балкона мужчина стрелял по ближайшей машине. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Изменить размер текста:

В милиции Ляховичей на днях разбирались в хулиганском инциденте, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

К правоохранителям обратились потерпевшие горожане: у одного неизвестный повредели окно в квартире, у другого в лобовом стекле машины появились 7 отверстий из-под пуль.

– Как рассказал потерпевший, ночью его разбудил сын, сказал, что услышал странный хлопок в окне. Горожанин в темноте осмотрел раму и ничего не увидел, а утром присмотрелся и обнаружил отверстие в стекле от пули, – пояснили в пресс-службе.

А спустя пару минут в РОВД позвонили снова из того же многоквартирного дома. Второй потерпевший заявил о повреждении авто.

– Лобовое стекло машины покрылось сплошной «сеткой», были явно видны семь отверстий из-под пуль, – добавили правоохраниели.

Вскоре был задержан подозреваемый в «пневматической расправе». Им оказался 21-летний ранее судимый житель Ляховичского района. Безработный мужчина приехал в райцентр в гости к знакомому, выпивали, и в какой-то момент «веселье» вышло из-под контроля. С пневматическим пистолетом пьяный сельчанин вышел на балкон и устроил стрельбу.

Дело направлено на правовую оценку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Могилеве пенсионерка украла у спящего на улице мужчины пистолет с патронами.

О пропаже оружия могилевчанин заявил в милицию (подробности).

Обезоружили: на границе Беларуси остановили россиянина с пневматикой и литовца с самурайским мечом.

В ГПК рассказали об инцидентах на госгранице (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Ляховичах пьяный мужчина с балкона стрелял из пневматики
Приказ Минздрава: контакты 1 уровня больше не будут лежать в больницах, их отправят на самоизоляцию или в контактные центры
Водителя и пассажира выбросило из машины в ДТП под Могилевом: один человек погиб
В Орше умер пациент с коронавирусом
Польша и Литва заявили о продлении закрытия границ
Погода в Беларуси на выходные 11 - 12 апреля: до +10 и без осадков
За работу с коронавирусными больными белорусским врачам увеличат зарплату в среднем на 600 рублей
Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных в школах
Беларусь попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом
Белорусы купили уже 10 млн масок
Лимит оплаты бесконтактными картами без ввода пин-кода в Беларуси увеличен до 80 рублей
Евро и доллар резко подешевели на торгах 9 апреля
Владимир Караник о карантине в вузах: «Если Минобр может гарантировать, что студенты не разъедутся по всей стране, то мы не против»
Министр здравоохранения Владимир Караник о коронавирусе в Беларуси: "Пик придется на конец апреля - начало мая"
Коронавирус подтвердили у учителя младших классов СШ №61 в Минске
Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1486
Нововведение в Беларуси: главврачей теперь будет назначать лично министр здравоохранения
«Вплоть до лишения свободы». Кого и как будут штрафовать в Беларуси за нарушение режима самоизоляции
Коронавирус нашли у работника «СветлогорскХимволокно», которое выпускает материал для масок