Лукашенко подписал указ о системе медиаизмерений, определяющей рейтинги СМИ и предпочтения аудитории
В пресс-службе белорусского президента сообщили о том, что 9 апреля Александр Лукашенко подписал указ о системе медиаизмерений.
Так в ближайшее время в Беларуси должен появиться «регулятор», который будет заниматься не только систематическим сбором, анализом и хранением данных об аудиториях медиа, но и распространять их при необходимости. Пока в документе, говорится о том, что медиаизмерения будут проводиться на зрительских и слушательских аудиториях теле- и радиоканалов (СМИ).
– Также определены основополагающие принципы госрегулирования и функционирования медиаизмерительной системы. Так решено, что заниматься исследованиями будет специально созданная организация – национальный медиаизмеритель. Выбирать, устанавливать требования и, при необходимости, прекращать его полномочия будет Министерство информации, как специально уполномоченный госорган, – разъяснили в пресс-службе президента.
Таким образом, в Беларуси по мировым стандартам будет создана нацсистема медиаизмерений. Что также должно поспособствовать развитию рекламного рынка в стране.
Напомним, ранее Александр Лукашенко уже поднимал тему эффективности СМИ, а также противодействия «разного рода каналам, страницам и сайтам в интернете» для обеспечения информационной безопасности, а еще защиты рекламного рынка республики.
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