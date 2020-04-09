Лукашенко подписал указ о системе медиаизмерений, определяющей рейтинги СМИ и предпочтения аудитории

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В пресс-службе белорусского президента сообщили о том, что 9 апреля Александр Лукашенко подписал указ о системе медиаизмерений.

Так в ближайшее время в Беларуси должен появиться «регулятор», который будет заниматься не только систематическим сбором, анализом и хранением данных об аудиториях медиа, но и распространять их при необходимости. Пока в документе, говорится о том, что медиаизмерения будут проводиться на зрительских и слушательских аудиториях теле- и радиоканалов (СМИ).

– Также определены основополагающие принципы госрегулирования и функционирования медиаизмерительной системы. Так решено, что заниматься исследованиями будет специально созданная организация – национальный медиаизмеритель. Выбирать, устанавливать требования и, при необходимости, прекращать его полномочия будет Министерство информации, как специально уполномоченный госорган, – разъяснили в пресс-службе президента.

Таким образом, в Беларуси по мировым стандартам будет создана нацсистема медиаизмерений. Что также должно поспособствовать развитию рекламного рынка в стране.

Напомним, ранее Александр Лукашенко уже поднимал тему эффективности СМИ, а также противодействия «разного рода каналам, страницам и сайтам в интернете» для обеспечения информационной безопасности, а еще защиты рекламного рынка республики.

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