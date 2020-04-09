Появилось видео необъяснимого ДТП на М6: «Пежо» через три полосы выскакивает на встречку прямо под фуру

ГАИ разбирается что это было?!

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Серьезная авария с пострадавшим произошла на территории Ивьевского района днем в среду, 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале.

Авария произошла на автодороге М6 направлением Минск – Гродно – граница Польши. Днем в ДТП попал водитель «Пежо». На трассе мужчина выехал на встречную полосу, где попал прямо под колеса встречной фуры.

– Произошло столкновение легкового «Пежо» и грузового «Мерседеса». В ДТП пострадал водитель легковушки. У мужчины очень серьезные травмы: открытые переломы обеих ног, травма головы, множественные переломы ребер. Дальнобойщик в аварии не пострадал, – прокомментировали в пресс-службе.

В обстоятельствах столкновения на месте разбирались специалисты СК и ГАИ, работали медики и спасатели.

Пока причина ДТП не установлена, но в интернете появилось видео аварии, которое посмотрели уже больше 40 тысяч человек. Авария очень непонятная, если не сказать хуже. Водитель «Пежо» на подъезде к перекрестку, переезжает в полосу для поворота направо, потом резко ускоряется и через три полосы въезжает на середину перекрестка и, не сбавляя скорости, «ныряет» прямо под фуру. Удар приходится по касательной, легковушку разворачивает после столкновения, а большегруз проезжает еще добрую сотню метров до полной остановки.

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