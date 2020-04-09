Фотофакт: Из 6 общежития БНТУ на скорой увезли девушку в маске

Медики были в защитных костюмах, но студентку не положили в биобокс

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В четверг, 9 апреля, в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, что студентам шестого общежития БНТУ на неопределенное время запретили покидать общежитие. Причиной стало то, что для одной из студенток вызвали скорую из-за подозрения ее инфицирования коронавирусной инфекцией.

Некоторые не самые послушные студенты на глазах очевидцев сбежали из общаги через окно. Но большинство остались в комнатах, ожидая госпитализации соседки по общежитию и дальнейших указаний медиков.

Девушка с подозрением на коронавирус вышла из общежития сама.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во второй половине дня к зданию общежития приехала карета скорой помощи. Медики, которые вошли в общежитие были в защитных комбинезонах, масках, очках. Девушка из общежития вышла сама, на ней была только маска, при себе – личные вещи в рюкзаке и клатч в руках. Биобокс для госпитализации инфицированного COVID-19 не использовался.

Медики сопроводили студентку, на них были защитные костюмы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, с 8 апреля приказом Минздрава в больницы будут размещаться только те у кого выявлен коронавирус. Контакты первого уровня больше не будут подлежать госпитализации, их направят либо на самоизоляцию, либо в контактные центры, которые создадут во всех регионах страны.

Скорая забрала студентку БНТУ с подозрением на коронавирус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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