2020-04-09T21:23:22+03:00
Минск
КП Беларусь

Фотофакт: Из 6 общежития БНТУ на скорой увезли девушку в маске

Медики были в защитных костюмах, но студентку не положили в биобокс
Надежда БУТОВИЧ
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Скорая помощь приехала к зданию 6 общежития БНТУ.Скорая помощь приехала к зданию 6 общежития БНТУ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В четверг, 9 апреля, в соцсетях и ряде СМИ появилась информация о том, что студентам шестого общежития БНТУ на неопределенное время запретили покидать общежитие. Причиной стало то, что для одной из студенток вызвали скорую из-за подозрения ее инфицирования коронавирусной инфекцией.

Некоторые не самые послушные студенты на глазах очевидцев сбежали из общаги через окно. Но большинство остались в комнатах, ожидая госпитализации соседки по общежитию и дальнейших указаний медиков.

Девушка с подозрением на коронавирус вышла из общежития сама. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Девушка с подозрением на коронавирус вышла из общежития сама.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во второй половине дня к зданию общежития приехала карета скорой помощи. Медики, которые вошли в общежитие были в защитных комбинезонах, масках, очках. Девушка из общежития вышла сама, на ней была только маска, при себе – личные вещи в рюкзаке и клатч в руках. Биобокс для госпитализации инфицированного COVID-19 не использовался.

Медики сопроводили студентку, на них были защитные костюмы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медики сопроводили студентку, на них были защитные костюмы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, с 8 апреля приказом Минздрава в больницы будут размещаться только те у кого выявлен коронавирус. Контакты первого уровня больше не будут подлежать госпитализации, их направят либо на самоизоляцию, либо в контактные центры, которые создадут во всех регионах страны.

Скорая забрала студентку БНТУ с подозрением на коронавирус. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скорая забрала студентку БНТУ с подозрением на коронавирус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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