В Гродно ушлый школьник сфотографировал банковскую карточку студентки и покупал по реквизитам компьютерные игры

Подросток подошел к банкомату со своей бабушкой и совершил киберпреступление. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео МВД.

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Гродненские правоохранители отдела киберпреступности смогли найти злоумышленника, который воровал деньги с чужой банковской карты. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию обратилась 20-летняя студентка и рассказала, что с ее карточки списываются средства. Девушка припомнила, что недавно забывала карточку в банкомате, «пластик» вернули очевидцы, но вдруг деньги стали исчезать сами по себе.

– Проверив камеры видеонаблюдения удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 14-летний школьник. В день, когда девушка забыла карточку в банкомате, следующий клиент, просто положил чужой «пластик» на клавиатуру банкомата. Затем проходящий мимо с бабушкой подросток увидел чужую карточку и сфотографировал ее реквизиты с оборотной и лицевой сторон, – уточнили правоохранители.

Карточку парень вернул на место, а данные вводил, оплачивая на сайтах покупку интернет-игр. Юный «хакер» успел потратить свыше 36 долларов с чужой карты до момента, когда его вывели на чистую воду.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее к уголовной ответственности его не привлекали.

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