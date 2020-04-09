2020-04-09T22:05:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно ушлый школьник сфотографировал банковскую карточку студентки и покупал по реквизитам компьютерные игры

Вычислить злоумышленника помогли камеры внешнего наблюдения [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Подросток подошел к банкомату со своей бабушкой и совершил киберпреступление. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео МВД.Подросток подошел к банкомату со своей бабушкой и совершил киберпреступление. Фотоиллюстрация: стоп-кадр | видео МВД.
Изменить размер текста:

Гродненские правоохранители отдела киберпреступности смогли найти злоумышленника, который воровал деньги с чужой банковской карты. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию обратилась 20-летняя студентка и рассказала, что с ее карточки списываются средства. Девушка припомнила, что недавно забывала карточку в банкомате, «пластик» вернули очевидцы, но вдруг деньги стали исчезать сами по себе.

– Проверив камеры видеонаблюдения удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 14-летний школьник. В день, когда девушка забыла карточку в банкомате, следующий клиент, просто положил чужой «пластик» на клавиатуру банкомата. Затем проходящий мимо с бабушкой подросток увидел чужую карточку и сфотографировал ее реквизиты с оборотной и лицевой сторон, – уточнили правоохранители.

Карточку парень вернул на место, а данные вводил, оплачивая на сайтах покупку интернет-игр. Юный «хакер» успел потратить свыше 36 долларов с чужой карты до момента, когда его вывели на чистую воду.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее к уголовной ответственности его не привлекали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси мошенники активно используют для обмана «коронавирусные схемы».

Злоумышленники используют звонки по телефону, электронные письма и рассылки (подробности).

Пенсионерка думала, что переписывается в соцсетях с подругой, а это был мошенник.

Женщина лишилась 1000 рублей с карточки (подробности).

Видео с камер наблюдения.

Еще больше материалов по теме: «Гродно: криминальные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно ушлый школьник сфотографировал банковскую карточку студентки и покупал по реквизитам компьютерные игры
Фотофакт: Из 6 общежития БНТУ на скорой увезли девушку в маске
Появилось видео необъяснимого ДТП на М6: «Пежо» через три полосы выскакивает на встречку прямо под фуру
Лукашенко подписал указ о системе медиаизмерений, определяющей рейтинги СМИ и предпочтения аудитории
В Ляховичах пьяный мужчина с балкона стрелял из пневматики
Приказ Минздрава: контакты 1 уровня больше не будут лежать в больницах, их отправят на самоизоляцию или в контактные центры
Водителя и пассажира выбросило из машины в ДТП под Могилевом: один человек погиб
В Орше умер пациент с коронавирусом
Польша и Литва заявили о продлении закрытия границ
Погода в Беларуси на выходные 11 - 12 апреля: до +10 и без осадков
За работу с коронавирусными больными белорусским врачам увеличат зарплату в среднем на 600 рублей
Минобразования назвало даты последних звонков и выпускных в школах
Беларусь попросила ЕС помочь в борьбе с коронавирусом
Белорусы купили уже 10 млн масок
Лимит оплаты бесконтактными картами без ввода пин-кода в Беларуси увеличен до 80 рублей
Евро и доллар резко подешевели на торгах 9 апреля
Владимир Караник о карантине в вузах: «Если Минобр может гарантировать, что студенты не разъедутся по всей стране, то мы не против»
Министр здравоохранения Владимир Караник о коронавирусе в Беларуси: "Пик придется на конец апреля - начало мая"
Коронавирус подтвердили у учителя младших классов СШ №61 в Минске
Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси выросло до 1486
Нововведение в Беларуси: главврачей теперь будет назначать лично министр здравоохранения
«Вплоть до лишения свободы». Кого и как будут штрафовать в Беларуси за нарушение режима самоизоляции
Коронавирус нашли у работника «СветлогорскХимволокно», которое выпускает материал для масок