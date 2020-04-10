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Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти
Цены на нефть сразу выросли на 8,5 - 12%
Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти. Фото: REUTERS
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9 апреля страны ОПЕК+ провели виртуальную встречу, которая затянулась на 10 часов, но завершилась соглашением большинства.
Главным образом договориться удалось Саудовской Аравии и России, которые снизят добычу на 23% - 8,5 млн баррелей в сутки. Договор по ограничению на добычу нефти будет длиться до апреля 2022 года, сообщает ТАСС.
Итак, 9 апреля нефть марки WTI поднялась в цене на 12 процентов (после появления информации), до 28,36 доллара за баррель, а нефть марки Brent - на 8,5 процента, до 35,79 доллара за баррель.