2020-04-10T11:26:02+03:00
Общество
КП Беларусь

Уже 52 района Беларуси. В стране действует запрет на посещение лесов

С 10 апреля запрет действует во всех районах Гомельской области
Поделиться:
Уже 52 района Беларуси. В стране действует запрет на посещение лесов.Уже 52 района Беларуси. В стране действует запрет на посещение лесов.Фото: Эвика ОТТО
Изменить размер текста:

В Минской области временно посещать леса нельзя в Дзержинском, Солигорском, Столбцовском и Минском районах. В Брестской области это Барановичский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Пружанский, Столинский и Брестский районы. В Гродненской области коснулось Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Гродненского, Дятловского, Ивьевского, Лидского, Мостовского, Островецкого, Ошмянского, Свислочского, Сморгонского и Щучинского районов. В Могилевском регионе ограничение пока затронула только Могилевский район.

Такие меры нужны, чтобы избежать лесных пожаров. В Беларуси сохраняется сухая погода, поэтому пожар возникает от малейшей искры. А основная причина пожаров - неосторожность человека. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения, сообщает belta.by.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Призыв в Беларуси во время коронавируса: Минздрав рассказал, как он будет проходить весной 2020 года
«Мы победим!» Один из пабов Минска разместил билборд о коронавирусе
«Пять человек на всю республику». Минздрав подробнее рассказал о беременных с коронавирусом
"Не всегда с радостью госпитализировались". Минздрав объяснил, почему контакты 1-го уровня будут самоизолироваться дома
Минздрав отчитался о потраченных деньгах, которые перечисляют на благотворительный счет
«Окунитесь! Никакой коронавирус не возьмет»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 апреля 2020 года: общее число выросло до 1981, за сутки - плюс почти 500 пациентов
У четырех беременных в Минске обнаружили коронавирус
10 масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Минздрав ввел ограничение на покупку медикаментов
Смертность из-за коронавируса в СНГ в пять раз ниже, чем в мире
Защитные маски для медиков начал выпускать Брестский технопарк
Уже 52 района Беларуси. В стране действует запрет на посещение лесов
Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти
В Гродно ушлый школьник сфотографировал банковскую карточку студентки и покупал по реквизитам компьютерные игры
Фотофакт: Из 6-го общежития БНТУ на скорой увезли девушку в маске
Появилось видео необъяснимого ДТП на М6: «Пежо» через три полосы выскакивает на встречку прямо под фуру