Уже 52 района Беларуси. В стране действует запрет на посещение лесов. Фото: Эвика ОТТО

С 10 апреля запрет действует во всех районах Гомельской области

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В Минской области временно посещать леса нельзя в Дзержинском, Солигорском, Столбцовском и Минском районах. В Брестской области это Барановичский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Ивацевичский, Каменецкий, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский, Пружанский, Столинский и Брестский районы. В Гродненской области коснулось Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Гродненского, Дятловского, Ивьевского, Лидского, Мостовского, Островецкого, Ошмянского, Свислочского, Сморгонского и Щучинского районов. В Могилевском регионе ограничение пока затронула только Могилевский район.

Такие меры нужны, чтобы избежать лесных пожаров. В Беларуси сохраняется сухая погода, поэтому пожар возникает от малейшей искры. А основная причина пожаров - неосторожность человека. Люди выжигают сухую растительность, в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд, зачастую страдает личное имущество населения, сообщает belta.by.

На сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. С ее помощью можно в оперативном режиме отследить, в каких регионах временно запрещено посещать лесной фонд.