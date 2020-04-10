Защитные маски для медиков начал выпускать Брестский технопарк

В Брестском научно-техническом парке начали печатать на 3D-принтере комплектующие для защитных экранов. Для их сборки отвели отдельное помещение

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- На самом продвинутом из наших 3D-принтеров одновременно можно печатать несколько штук. Инженеры настроили программу на непрерывную 29-часовую печать, - рассказал директор технопарка Дмитрий Макарук, сообщает belta.by.

У технопарка уже есть более 20 заказов на изготовление защитных масок для лица. Безвозмездную помощь предложил медикам один из резидентов технопарка. На предприятии, занимающемся производством светодиодных изделий, изготовили маски респираторного типа. Их планируют передать брестскому хоспису.