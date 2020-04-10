Смертность из-за коронавируса в СНГ в пять раз ниже, чем в мире

Тем временем Беларусь занимает вторую строчку по числу заразившихся COVID-19 в СНГ

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В России зафиксировано наибольшее число случаев заражения коронавирусом среди стран СНГ. По последним данным это 10 131 человек. Вторую строчку занимает Беларусь (1486 случаев), тройку лидеров закрывает Молдова (1289).

Но при этом показатель смертности в странах СНГ на данный момент не превышает 1,5%. Исключением стала только Молдова - в стране умерли 2,25% от заболевших коронавирусом. В Беларуси - 1,077% (16 человек).

В среднем по миру смертность от коронавируса - 6,1%. Среди стран, где заболели более 5 тысяч человек, самая высокая смертность во Франции (14,14%), Италии (12,73%), Великобритании (12,26%), Нидерландах (11,01%), Бельгии (10,1%) и Испании (10%). В США, на которые приходится почти треть всех случаев инфицирования в мире, умерли 3,56% заболевших.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,5 млн человек, зафиксировано свыше 90 тысяч летальных исходов, пишет ТАСС.

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