2020-04-10T12:38:57+03:00
Общество
КП Беларусь

10 масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Минздрав ввел ограничение на покупку медикаментов

Письмо опубликовано на сайте Минздрава 10 апреля
Эвика ОТТО
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10 масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Минздрав ввел ограничение на покупку медикаментов10 масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Минздрав ввел ограничение на покупку медикаментов
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Согласно документу, с 10 апреля по 1 июля 2020 года вводятся нормы единовременной продажи некоторых лекарств в одни руки.

Теперь можно купить только 40 таблеток парацетамола (200, 500 мг), 40 таблеток «Арпетола» (50, 100 мг), 10 таблеток «Флустопа», два флакона антисептика, 5 пар перчаток, 10 масок, одну упаковку дезинфицирующего геля для рук (более 100 мл).

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10 масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Минздрав ввел ограничение на покупку медикаментов
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