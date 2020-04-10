10 масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Минздрав ввел ограничение на покупку медикаментов

Изменить размер текста: A A

Согласно документу, с 10 апреля по 1 июля 2020 года вводятся нормы единовременной продажи некоторых лекарств в одни руки.

Теперь можно купить только 40 таблеток парацетамола (200, 500 мг), 40 таблеток «Арпетола» (50, 100 мг), 10 таблеток «Флустопа», два флакона антисептика, 5 пар перчаток, 10 масок, одну упаковку дезинфицирующего геля для рук (более 100 мл).