2020-04-10T12:29:18+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

У четырех беременных в Минске обнаружили коронавирус

Все они находятся под наблюдением врачей в изолированных палатах
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У четырех беременных в Минске обнаружили коронавирус.У четырех беременных в Минске обнаружили коронавирус.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В роддоме 3-й ГКБ Минска находятся на лечении все четыре беременные женщины с подтвержденным COVID-19. У пациенток легкая и средняя степень тяжести вирусной инфекции. Одна из женщин поступила с температурой, кашлем и одышкой. Сейчас с ней все хорошо, состояние опасений не вызывает. Кроме женщин с подтвержденным COVID-19, в родильном отделении находятся и несколько беременных, которые являются контактами первого уровня, сообщает Telegram-канал Минздрава.

Медики работают с беременными и с их контактами 1-го и 2-го уровня. Для зараженных коронавирусом беременных отвели специальные палаты с абсолютной изоляцией, а медперсонал обеспечен всеми средствами защиты.

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