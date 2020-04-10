Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 апреля 2020 года: общее число выросло до 1981, за сутки - плюс почти 500 пациентов

Мы собрали последние новости о том, сколько зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

На 10 апреля в Беларуси 1793 человека находится на стационарном лечении с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 72 пациента находятся на ИВЛ, умерло 19 человек. За сутки скончались еще 3 человека с COVID-19. Минздрав обращает внимание, что у всех умерших были хронические заболевания.

Также большинство случаев - это выявленные контакты 1-го и 2-го уровней. Как правило, заболевание протекает в легкой или средней форме.

Для 72 пациентов на ИВЛ проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов. После прохождения лечения выздоровели 169 человек.

Минздрав обращает внимание, что увеличение числа заболевших COVID-19 поступательное и контролируемое, сообщает официальный Telegram-канал Минздрава РБ.

Всего с начала пандемии в Беларуси заразились коронавирусом 1981 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему в Беларуси не ввели карантин и когда он будет? Объясняет министр здравоохранения Владимир Караник (далее)

«У Беларуси есть около недели до момента, когда пойдет наплыв пациентов»: представитель ВОЗ о ситуации с корнавирусом (далее)

Врач-инфекционист: Впереди – тяжелый месяц. Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси еще не наступил (далее)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.