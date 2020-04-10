2020-04-10T17:52:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я контактировал с больным, почему меня не просили самоизолироваться?» Минздрав отвечает на вопросы читателей

По словам замминистра, пациенты могут считают себя контактом 1-го уровня, но по факту не быть таковым
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Минздрав высказался о ситуации с коронавирусом в БеларусиМинздрав высказался о ситуации с коронавирусом в БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Я контактировал с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Думаю, что я контакт 1 уровня, но на самоизоляцию меня не отправили. Как и кто поределяет, что ты контакт? - обратился в редакцию с вопросом читатель.

На вопрос ответила замминистра здравоохранения Елена Богдан.

- Такого быть не может, значит, человек не является контактом 1-го уровня, - прокомментировала Елена Леонидовна. - У нас работает санитарно-эпидемиологическая служба. Когда выявляется пациент с коронавирусной инфекцией, медработник опрашивает: с кем контактировал. Там достаточно четко прописано, кто является контактом 1-го уровня. Если мы с вами стоим в расстоянии метра, надеюсь, что мы не контакты 1-го уровня.

Елена Богдан пояснила, кто является контактом 1-го уровня:

- Если люди живут в одной квартире, работают в одном кабинете, летели в самолете и сидели рядом. Это все указано в постановлении.

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