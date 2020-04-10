КП Беларусь
"Не всегда с радостью госпитализировались". Минздрав объяснил, почему контакты 1-го уровня будут самоизолироваться дома
Им будут выдавать листок нетрудоспособности
Минздрав о ситуации с СOVID-19 в БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Контакты 1 уровня не всегда с радостью госпитализировались, потому что имели дома хорошие условия для самоизоляции, - объяснила причину нововведения замминистра Елена Богдан.
Замминистра объяснила, как теперь будут следить за контактами 1-го уровня.
- Минздрав разрешил контактам 1-го уровня находиться на самоизоляции дома. На 1, 7, 12-13 день проводится тестирование. Будет выдаваться листок нетрудоспособности, - уточнила Елена Богдан.
/Будет дополнено/