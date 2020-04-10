"Не всегда с радостью госпитализировались". Минздрав объяснил, почему контакты 1-го уровня будут самоизолироваться дома

Минздрав о ситуации с СOVID-19 в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Им будут выдавать листок нетрудоспособности

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- Контакты 1 уровня не всегда с радостью госпитализировались, потому что имели дома хорошие условия для самоизоляции, - объяснила причину нововведения замминистра Елена Богдан.

Замминистра объяснила, как теперь будут следить за контактами 1-го уровня.

- Минздрав разрешил контактам 1-го уровня находиться на самоизоляции дома. На 1, 7, 12-13 день проводится тестирование. Будет выдаваться листок нетрудоспособности, - уточнила Елена Богдан.

/Будет дополнено/