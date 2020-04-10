«Окунитесь! Никакой коронавирус не возьмет»

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Сегодня, 10 апреля, вторая экспедиция «Комсомолки» отправилась изучать родники Минской области. У нас в планах родники в Дзержинском, Воложинском, Молодечненском районах, но какие! Это сакральные источники, которые почитаются людьми как святые. Один из них возник на месте, где появилось распятие, на второй указала сама Богородица… Впрочем, не будем забегать далеко вперед. И нахваливать родниковую воду тоже заранее не будем. Наша задача - убедиться в ее чистоте и безопасности. Поэтому с нами наш кристально чистый талисман - вода в фирменных бутылочках КРЫНI, очищенная фильтром этой же марки белорусского производства с шунгитовым минерализатором. Так что КРЫНI - не просто наш генеральный партнер, но и забота о нашем здоровье, наш имидж. Тем более что в составе нашей экспедиции новый участник, которого нам надо особенно беречь, - известная певица Алена Ланская.

Певица Алена Ланская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы быстро примчались к первому месту назначения. Автомобили GEELY EMGRAND X7 и GEELY COOLRAY, предоставленные нашим партнером - автоцентром «Geely Атлант-М Боровая», как мы уже убедились, не только успешно справляются с бездорожьем, но и отлично преодолевают расстояния на хорошей трассе. А связь 4G от МТС позволяет нашим навигаторам не зависать, прокладывая маршруты, раздавать интернет для оперативной редакционной работы на удалении.

За минут 10 к роднику спустились пять человек с огромным количеством пятилитровых бутылейФото: Павел МАРТИНЧИК

Родник в деревне Витовка в Дзержиснком районе известен с XVII века и считается издавна чудотворным. Температура воды в нем отличается постоянством круглый год, и тропа народная не зарастает к этому месту 12 месяцев в году. Особенно много приезжает людей, страдающих болезнями глаз и суставов. Пока мы слушали рассказ историка Дмитрия Скворчевского, за минут 10 к роднику спустились пять человек с огромным количеством пятилитровых бутылей. Мало того, каждый второй из них окунулся в купели, построенной тут же рядом!

Историк Дмитрий Скворчевский.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Окунитесь! - предложили и нам закаленные любители купания. – Никакой коронавирус не возьмет. И энергии - на целый день!

Экспедиция «Комсомолки» по изучению родников Беларуси продолжаетсяФото: Павел МАРТИНЧИК

Возможно, мы когда-нибудь последуем их примеру. А пока мы выполнили свою миссию, заложенную в проекте «Родники Беларуси» - взяли пробу воды, отправили ее на исследование в лабораторию, и отправляемся дальше, к другим родникам.