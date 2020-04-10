«Есть гостиницы». Минздрав рассказал, что делать семье, если муж вернулся из-за границы и должен самоизолироваться

«Каждый должен отвечать не только за себя и искать варианты», - говорит замминистра

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- Через несколько дней муж возвращается из России и должен будет самоизолироваться. Что делать в этой ситуации семье, если нет возможности разъехаться? Должны ли самоизолироваться жена и дети? - такой вопрос пришел в редакцию.

Ситуацию прокомментировала замминистра здравоохранения Елена Богдан.

- Семья тоже должна самоизолироваться, - отвечает на вопрос читателя замминистра Елена Богдан. - Это уже другая ответственность: каждый должен отвечать не только за себя, но и за членов своей семьи и искать какие-то варианты. Сегодня по всей стране достаточно много гостиниц представляют свои услуги, общежития... Учреждения здравоохранения берут на себя только контактов 1-го уровня. Сегодня государство предоставило достаточно много возможностей, все остальное - личная ответственность человека.

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