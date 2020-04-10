Минздрав отчитался о потраченных деньгах, которые перечисляют на благотворительный счет

Минздрав высказался о ситуации с СOVID-19 в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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- Очень хочется поблагодарить всех, кто поддерживает нас в это непростое время, - сказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.

С 24 марта на благотворительный счет поступило 3 937 777 белорусских рублей и 78 461 евро. Это цифры на 9 утра 10 апреля.

- Из них 221 831 белорусских рублей поступило от физических лиц (из них по системе ЕРИП перечислено Br92 635 рублей), - привела цифры Богдан и рассказала, что купили за перечисленные деньги. - Экраны защитные стоматологические - 4000 шт. (на сумму Br59 300), комбинезоны медицинские - 100 000 шт. (на сумму Br948 000), наборы реагентов для выявления COVID-19 - 2000 (на сумму Br364 339), полумаски, фильтрующие противоаэрозольные - 20 000 шт. (на сумму Br72 000).