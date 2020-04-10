2020-04-10T14:03:48+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пять человек на всю республику». Минздрав подробнее рассказал о беременных с коронавирусом

Для женщин с COVID-19 выделили отдельные роддома
Алеся ДОБЫШ
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Наблюдение за новорожденными продлят до 28 днейНаблюдение за новорожденными продлят до 28 днейФото: Павел МАРТИНЧИК
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В пятницу, 10 апреля в официальном телеграм-канале Минздава появилась информация о том, что у четырех беременных подтвердили коронавирус. Все они в стабильном состоянии, находятся в родильном корпусе 3-й ГКБ.

Позже на брифинге замминистра Елена Богдан чуть более подробно рассказала об этом.

- На сегодня у нас нет беременных женщин с коронавирусной инфекцией, которая угрожает их жизни. Мы не видим сегодня тяжелого течения, и, надеюсь, нам удастся и дальше так работать. Сейчас это 5 человек (беременных с коронавирусом) на всю республику. Но смысла в этой информации нет: вот я сейчас говорю 5, а в это время может быт протестирован кто-то еще, и станет 6.

По словам Елены Богдан, для таких женщин есть отдельно выделенные и подготовленные роддома, специалисты знают, как работать в этой ситуации. Здоровье детей, которые родились у мам с положительным тестом, будут контролировать особенно тщательно.

- Особенности иммунитета новорождённого ребенка еще недостаточно изучены в мире. И мы, перестраховавшись, продлили наблюдение за таким ребенком до 28 дней, а не 14, как в обычных случаях, считая этого ребенка как контакт первого уровня и, возможно, вероятным случаем тоже.

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