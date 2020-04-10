2020-04-10T14:05:52+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы победим!» Один из пабов Минска разместил билборд о коронавирусе

Таким образом пивной ресторан сделал себе рекламу во время пандемии COVID-19
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«Мы победим!» Один из пабов Минска разместил билборд о коронавирусе.«Мы победим!» Один из пабов Минска разместил билборд о коронавирусе.Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ
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На улице Платонова в Минске появился новый рекламный щит. На нем написано «Мы победим», а на картинке изображены схематические человечки, которые сражаются с вирусом. Только вместо шпаг, у них гвозди. Таким образом себе прорекламировал паб «Гвоздь».

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