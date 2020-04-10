«Мы победим!» Один из пабов Минска разместил билборд о коронавирусе. Фото: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ

Таким образом пивной ресторан сделал себе рекламу во время пандемии COVID-19

Изменить размер текста: A A

На улице Платонова в Минске появился новый рекламный щит. На нем написано «Мы победим», а на картинке изображены схематические человечки, которые сражаются с вирусом. Только вместо шпаг, у них гвозди. Таким образом себе прорекламировал паб «Гвоздь».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему в Беларуси не ввели карантин и когда он будет? Объясняет министр здравоохранения Владимир Караник (далее)

«У Беларуси есть около недели до момента, когда пойдет наплыв пациентов»: представитель ВОЗ о ситуации с корнавирусом (далее)

Врач-инфекционист: Впереди – тяжелый месяц. Пик заболеваемости коронавирусом в Беларуси еще не наступил (далее)

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.