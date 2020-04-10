Призыв в Беларуси во время коронавируса: Минздрав рассказал, как он будет проходить весной 2020 года

Изменить размер текста: A A

Несмотря на серьезное увеличение количества заразившихся коронавирусом, призывная кампания в Беларуси продолжается и пока нет планов ее прерывать. Об этом замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила 10 апреля на брифинге. На случай, если призывникам потребуется медицинская помощь, ее окажут и в военных, и в случае необходимости в гражданских лечебных учреждениях.

- Пока никаких переносов нет, - отметила замминистра. - В крайних случаях будем брать (призывников. - Ред.) в свои лечебные учреждения. Нам активно помогает военная система здравоохранения - это прежде всего 432-й госпиталь. И если есть какие-то сложные случаи, то призывники будут туда в дальнейшем направляться для дообследования с подтверждением диагноза. С Министерством обороны мы общаемся несколько раз в неделю. Пока никаких проблемных вопросов нет.