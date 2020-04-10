«После контакта с зараженным поднялась температура, но меня не отпускают на больничный». Минздрав отвечает на жалобу медика

Медики, одетые в защитные костюмы и маски, становятся контактами 2-го уровня, а не 1-го Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Медики, одетые в защитные костюмы и маски, становятся контактами 2-го уровня, а не 1-го

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- Я работаю в поликлинике лаборантом и контактировала с пациентом, у которого подтвердился коронавирус. Являюсь контактом 1-го уровня, а сейчас начался кашель, поднялась температура и появилась боль в горле. Может ли лаборант работать в таком состоянии? Для борьбы с эпидемией я должна быть на самоизоляции. Хочу уйти на больничный, но меня не отпускают, - поделилась проблемой читательница.

Что делать в такой ситуации, рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан.

- В этой ситуации надо обращаться к лечащему врачу и уходить на больничный, - однозначно прокомментировала Елена Леонидовна.

- Медик говорит, что ее не отпускают.

- Как не отпускают, если человек болен? Это право человека. Ей обязаны выдать листок нетрудоспособности. Медики, одетые в средства индивидуальной защиты, - это контакты 2-го, а не 1-го уровня.

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