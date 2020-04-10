КП Беларусь
Спасатели вынесли из горящего дома 9-летнего мальчика в Малорите
Пожар начался в частном доме днем 10 апреля в районном центре
Спасатели вынесли из горящего дома 9-летнего мальчика в Малорите. Фото: МЧС
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Когда на место прибыли спасатели, кровля была охвачена дымом. Соседи рассказали, что внутри могут находится люди. Так и оказалось: на кровати в комнате они нашли 9-летнего сына хозяина дома.
Мальчика вынесли наружу и передали бригаде скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» ребенка доставили в больницу. Причина происшествия устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, пишет belta.by.