«10 из 169 выздоровевших от коронавируса согласились стать донорами плазмы». Минздрав о том, как хотят лечить тяжелых больных

Замминистра отметила, что Минздрав наблюдает за пациентами, которые вылечились от COVID-19

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По последней статистике, в Беларуси 169 выздоровевших пациентов.

- 10 из 169 человек согласились стать донорами изоиммунной плазмы. Мы изучили международный опыт и будем разрабатывать методику оказания медицинской помощи наиболее тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией с применением изоиммунной плазмы пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, - поделилась планами замминистра здравоохранения Елена Богдан.

Замминистра отметила, что Минздрав наблюдает за пациентами, которые вылечились от COVID-19.

- Мы просчитывали, что у некоторых пациентов могут остаться проблемы с бронхолегочной патологией и им будет необходимо медицинское наблюдение и реабилитация, - сказала Богдан.