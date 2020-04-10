В Беларуси продлили школьные каникулы до 18 апреля

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В Telegram-канале Минздрава сообщается, что школьные каникулы продлили еще на неделю. Получается, что школьники будут отдыхать как минимум три недели. Напомним, что это уже второе продление весенних каникул.

Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней - с 13 апреля по 18 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 20 апреля по 30 мая 2020 года.