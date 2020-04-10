2020-04-10T17:33:46+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси продлили школьные каникулы до 18 апреля

Школьники уже третью неделю отдыхают от учебы
Эвика ОТТО
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Школьники отдыхают с 30 марта.Школьники отдыхают с 30 марта.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В Telegram-канале Минздрава сообщается, что школьные каникулы продлили еще на неделю. Получается, что школьники будут отдыхать как минимум три недели. Напомним, что это уже второе продление весенних каникул.

Министерство образования информирует, что сроки весенних каникул продлеваются на 6 дней - с 13 апреля по 18 апреля включительно. Образовательный процесс в четвертой четверти будет осуществляться с 20 апреля по 30 мая 2020 года.

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