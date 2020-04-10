Замминистра здравоохранения: «У нас есть 2,5 млн масок и 176 тысяч респираторов. Не скажу, что это много, хотелось бы больше»
В Минздраве рассказали о количестве защитных средств: «Есть определенный запас».
- В сети на сегодня имеется два с половиной миллиона масок, 176 тысяч респираторов, 110 тысяч защитных костюмов, 19 миллионов перчаток, защитных очков. Сказать, что это много? Не скажу, хотелось бы больше, - поделился замминистра здравоохранения Борис Андросюк.
По словам замминистра, сегодня, 10 апреля, ожидают минимум 400 тысяч масок, 50 тысяч респираторов.
- В понедельник-вторник ожидаем еще 57 тысяч, - поделился планами Андросюк. - Мы планируем закупку специализированных медицинских масок - 100 млн штук. Надеемся, что будет приходить по 25 млн в неделю, что перекроет потребность наших медучреждений и аптечных сетей.
Затронул замминистра и тему дефицитных в аптеках антисептиков.
- Мы уже производим больше, чем потребляем. Поймите, это логистика. Нужно отвезти их в аптечные сети и переждать вал, во время которого все будет сметаться. Думаю, за неделю все сделаем, - отчитался замминистра.
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