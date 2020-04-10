«Не езжу к родителям, общаемся только по телефону!» Замминистра эмоционально рассказала о себе и коллегах

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Во время традиционного брифинга Министерства здравоохранения замминистра Елена Богдан эмоционально и искренне рассказала о коллегах.

- Мы с первого дня знаем, что медицинские работники находятся в группе риска, - Основная задача - обеспечить их средствами защиты. Но каждый медработник все равно понимает, что может стать источником инфекции для своих родных. Многие остаются круглосуточно в больницах, чтобы обезопасить близких.

Елена Богдан рассказала и о том, как сама лично переживает пандемию коронавируса.

- Я и сама понимаю, что, общаясь с большим количеством медицинских работников, могу стать источником инфекции для своих родных. Все это время я не езжу к своим родителям, общаюсь с ними только по телефону. До минимума сократила контакты своей семьи с их окружением. Любой из нас может стать источником инфекции, - сказала Елена Леонидовна.