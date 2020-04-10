Фотофакт: в Бресте выпустили антикризисные носки с надписью STOP COVID и маски с котиком

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Брестский чулочный комбинат выпустил неожиданную линейку продукции: носки с надписью STOP COVID-19 и перечеркнутым коронавирусом.

- Предыстория такая, - рассказывает представитель компании. - К первому апреля мы готовили небольшую коллекцию с позитивными надписями. Но по мере приближения Дня смеха энтузиазм как-то подутих. Чтобы совсем его не утратить, мы и сделали три рисунка антикризисных носков. Время нелегкое сейчас для всех, и мы, как можем, пытаемся находить позитив. В течение недели носки будут продавать во всех фирменных магазинах республики.

Фото: Брестский чулочный комбинат

Также организация выпустила трикотажные повязки с принтами и в разных цветах. Они, конечно, не заменяют санитарные маски и тем более респираторы, но уменьшить контактность вполне способны.