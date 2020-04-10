2020-04-10T22:32:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав рассказал, какие больницы принимают пациентов с коронавирусом, а какие работают в обычном режиме

В больницах, работающих в обычном режиме, выделены отделения для больных с COVID-19
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Основная нагрузка в Минске ложится на 6-ю и 10-ю городские клинические больницыОсновная нагрузка в Минске ложится на 6-ю и 10-ю городские клинические больницыФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Замминистра здравоохранения Елена Богдан рассказала, как в условиях пандемии коронавируса, перепрофилированы минские больницы.

- В республиканском госпитале ВОВ принимают пациентов, которые являются контактами 1-го уровня: не все из них имеют возможность самоизолироваться дома. Когда у кого-то подтверждается коронавирус, переводим в отдельное отделение, - сказала Богдан. - Также пациентов с COVID-19 принимает городской клинический кожно-венерологический диспансер, Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.

А основная нагрузка ложится на 6-ю больницу и 10-ю - там наибольшее количество точек подвода кислорода и много коек реанимации. Беременные женщины с коронавирусом находятся в 3-й больнице. На оказание помощи с пневмониями работает и 4-я больница.

По словам Елены Богдан, в обычном режиме сейчас принимают пациентов 1-я, 2-я, 5-я, 11-я городские клинические больницы, 2-й роддом, Больница скорой помощи, РНПЦ хирургии, гинекологическая и все детские больницы, включая детскую инфекциоку .

- В инфекционной больнице выделено отделение для детей-контактов 1-го уровня и пациентов с подтвержденным коронавирусом, - уточнила Богдан.

В больницах, которые работают в обычном режиме, есть отделения, где зарезервированы койки на случай появления пациентов с коронавирусной инфекцией.

- Мы выявляем коронавирус у пациента с аппендицитом, панкреатитом или любой травмой. У пациентов с COVID-19 тоже случаются инсульты и инфаркты, - уточнила замминистра.

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