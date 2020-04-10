Синоптики: весна окажется значительно теплее, чем обычно

А вот зима в этом году удивила своими рекордами: она была самой теплой и бесснежной за всю историю метеонаблюдений

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Синоптики отмечаю, что в Беларуси меняется климат. Это происходит из-за зимних и весенних месяцев.

- А летом у нас нет экстремальных отклонений в виде сорокаградусной жары или очень длительных периодов жаркой и сухой погоды, - сказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский, передает belta.by.

Зима в этом году так и осталась лишь календарной. А в марте температура воздуха в Беларуси также превысила климатическую норму на 3,4 градуса. Такое случается раз в 10 - 15 лет. Апрель прогнозируется теплее обычного со среднемесячной температурой воздуха на 1 градус выше климатической нормы.

- Вполне вероятно, что и весна в целом окажется значительно теплее, чем обычно, - сказал Александр Беганский.