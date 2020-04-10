В Дрогичинском районе мужчина случайно сжег дом родителей жены

Мужчина высыпал в траву золу с углями, а они разгорелись

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Несчастный случай произошел на территории Дрогичинскго района в четверг, 9 апреля. Об этом belta.by сообщили в пресс-службе Брестского областного УМЧС.

– Спасателям из деревни Крестиново позвонили днем, примерно в 13.15 часов. Сообщалось, что загорелся нежилой деревянный дом, и владелец пытается его затушить своими силами, – пояснили в пресс-службе.

Прибывшие правоохранители оперативно прибыли на пожар, но к тому момент успела полностью сгореть крыша и перекрытия, огонь повредил стены и перегородки в доме.

– Выяснилось, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Накануне 62-летний житель Пинска приехал в деревню, чтобы убраться в дом покойных родителей своей жены. Он протопил печку, а потом вынес из дома золу и высыпал ее на траву. В золе оставались тлеющие угли, сухая растительность занялась мгновенно, пламя перебросилось на деревянный дом. Мужчина сначала пытался сам затушить огонь, но потом позвонил в МЧС, – сообщили в пресс-службе.

Всего же за дежурные сутки на Брестчине произошло десять пожаров в деревня Барановичского, Ганцевичского, Дрогичинского, Кобринского, Пинского и Столинского районов. А кроме того, произошло 57 возгораний в экосистемах на площади превышающей 288 гектаров. Чаще всего пожары начинаются из-за палов травы.

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