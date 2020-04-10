В Полоцке интернет-мошенники обвели вокруг пальца работницу банка

Женщина рассказала мошенникам данные о пустой карточке, а через нее они получили доступ ко всем ее банковским реквизитам. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Хотя женщина думала, что сама их обманула

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В пресс-службе УВД Витебского облисполкома рассказали об очередном инциденте, связанном с киберпреступностью. На этот раз на удочку интернет-мошенников попалась… работница банка. А ведь казалось бы, кто как не банковские сотрудники уведомлены и предупреждены о всевозможных мошенничествах с пластиком, но не так все и просто.

– К правоохранителям обратилась 36-летняя жительница Полоцка. Женщина разместила в интернете объявление о продаже матраса, и вскоре ей позвонили. «Покупатель» собирался рассчитаться за покупку онлайн, а для этого попросил реквизиты платежной карты. Зарплатную карточку, зная уловки мошенников, полочанка не назвала, но дала реквизиты виртуальной карты с нулевым балансом. И тут покупатель потерял интерес и перестал выходить на связь, – пояснили в пресс-службе.

Уверенная, что деньги ее в безопасности через какое-то время женщина оформила кредит в 1000 рублей, но как только средства поступили на счет, они исчезли. Работница банка пошла в милицию, не понимая, как это произошло?

– С помощью виртуального счета, который потерпевшая сама передала мошенникам, злоумышленники получили доступ к ее реальным данным. Далее им оставалось только дождаться пополнения баланса. Сейчас идет разбирательство, возбуждено уголовное дело, – уточнили в пресс-службе.

В милиции напоминают, что ни под каким предлогом нельзя передавать кому-либо данные любых своих реквизитов в банке.

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