2020-04-10T19:35:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав о праздновании Пасхи во время коронавируса: «Найдено полное взаимопонимание»

Медики попросили священнослужителей перенести церковные ритуалы из храмов на улицу
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Все пасхальные богослужения будут проходит на улице, а не в церквях и храмах. Фото: pixabay.com.Все пасхальные богослужения будут проходит на улице, а не в церквях и храмах. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Представители белорусского Минздрава встретились с главами римско-католической и православной церквей, чтобы обсудить предстоящие пасхальные празднества. Об этом belta.by сообщила со ссылкой на Елену Богдан, замминистра здравоохранения.

Так во время встреч медиков и священнослужителей обсуждалась тема церковных празднеств во время пандемии COVID-19. Минздрав попросил учитывать непростую ситуацию во время богослужений.

– Было найдено полное взаимопонимание, – подчеркнула Богдан. – Главное пожелание от Минздрава было в том, чтобы все церковные ритуалы были максимально выведены на улицу, где риск распространения коронавирусной инфекции снижается, по сравнению с богослужениями в храмах.

В регионах священники также будут отдельно обращаться к верующим своих приходов и попросят людей с хроническими заболеваниями, признаками инфекции, пожилого возраста не ходить в храмы на службы вовсе. Все богослужения на Пасху будут доступны в прямой трансляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава католиков Беларуси попросил прихожан не приходить в костелы на Пасху.

Богослужения верующим советуют смотреть по телевизору или в интернете (подробности).

Как может пройти Пасха у православных?

Священнослужители говорят, что службы пройдут на улице, а освещение куличей ограничат (подробности).

«Окунитесь! Никакой коронавирус не возьмет»: «Комсомолка» продолжает изучать родники Беларуси.

Экспедиция отправилась к сакральным источникам, которые почитаются людьми как святыни (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Беларусь:Пасха»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минздрав о праздновании Пасхи во время коронавируса: «Найдено полное взаимопонимание»
В Полоцке интернет-мошенники обвели вокруг пальца работницу банка
В Дрогичинском районе мужчина случайно сжег дом родителей жены
Синоптики: весна окажется значительно теплее, чем обычно
«Не езжу к родителям, общаемся только по телефону!» Замминистра эмоционально рассказала о себе и коллегах
Фотофакт: в Бресте выпустили антикризисные носки с надписью STOP COVID и маски с котиком
Замминистра здравоохранения: «У нас есть 2,5 млн масок и 176 тысяч респираторов. Не скажу, что это много, хотелось бы больше»
В Беларуси продлили школьные каникулы до 18 апреля
«10 из 169 выздоровевших от коронавируса согласились стать донорами плазмы». Минздрав о том, как хотят лечить тяжелых больных
Спасатели вынесли из горящего дома 9-летнего мальчика в Малорите
«После контакта с зараженным поднялась температура, но меня не отпускают на больничный». Минздрав отвечает на жалобу медика
«Я контактировал с больным, почему меня не просили самоизолироваться?» Минздрав отвечает на вопросы читателей
«Есть гостиницы». Минздрав рассказал, что делать семье, если муж вернулся из-за границы и должен самоизолироваться
Призыв в Беларуси во время коронавируса: Минздрав рассказал, как он будет проходить весной 2020 года
«Мы победим!» Один из пабов Минска разместил билборд о коронавирусе
«Пять человек на всю республику». Минздрав подробнее рассказал о беременных с коронавирусом
«Не всегда с радостью госпитализировались». Минздрав объяснил, почему контакты 1-го уровня будут самоизолироваться дома
Минздрав отчитался о потраченных деньгах, которые перечисляют на благотворительный счет
«Окунитесь! Никакой коронавирус не возьмет»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 апреля 2020 года: общее число выросло до 1981, за сутки - плюс почти 500 пациентов
У четырех беременных в Минске обнаружили коронавирус
10 масок и 40 таблеток парацетамола в одни руки. Минздрав ввел ограничение на покупку медикаментов
Смертность из-за коронавируса в СНГ в пять раз ниже, чем в мире
Защитные маски для медиков начал выпускать Брестский технопарк
Уже 52 района Беларуси. В стране действует запрет на посещение лесов
Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти
В Гродно ушлый школьник сфотографировал банковскую карточку студентки и покупал по реквизитам компьютерные игры
Фотофакт: Из 6-го общежития БНТУ на скорой увезли девушку в маске
Появилось видео необъяснимого ДТП на М6: «Пежо» через три полосы выскакивает на встречку прямо под фуру