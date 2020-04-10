Минздрав о праздновании Пасхи во время коронавируса: «Найдено полное взаимопонимание»

Все пасхальные богослужения будут проходит на улице, а не в церквях и храмах. Фото: pixabay.com.

Медики попросили священнослужителей перенести церковные ритуалы из храмов на улицу

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Представители белорусского Минздрава встретились с главами римско-католической и православной церквей, чтобы обсудить предстоящие пасхальные празднества. Об этом belta.by сообщила со ссылкой на Елену Богдан, замминистра здравоохранения.

Так во время встреч медиков и священнослужителей обсуждалась тема церковных празднеств во время пандемии COVID-19. Минздрав попросил учитывать непростую ситуацию во время богослужений.

– Было найдено полное взаимопонимание, – подчеркнула Богдан. – Главное пожелание от Минздрава было в том, чтобы все церковные ритуалы были максимально выведены на улицу, где риск распространения коронавирусной инфекции снижается, по сравнению с богослужениями в храмах.

В регионах священники также будут отдельно обращаться к верующим своих приходов и попросят людей с хроническими заболеваниями, признаками инфекции, пожилого возраста не ходить в храмы на службы вовсе. Все богослужения на Пасху будут доступны в прямой трансляции.

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