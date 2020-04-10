В Мозыре медики спасли 2-летнего мальчика, который выпил самодельное средство от муравьев
К непоправимой трагедии в Мозыре едва не привело обычное детское любопытство. Двухлетний малыш был доставлен в больницу после того, как случайно выпил «химикат» от муравьев. Подробности сообщил местный «Телеканал Мозырь».
Как рассказали в больнице журналистам, мальчик поступил в реанимацию городской больницы Мозыря с диагнозом острое отравление.
– Мальчик выпил жидкость – самодельное средство от муравьев с борной кислотой в составе. К счастью, ребенок остался жив. Но, к сожалению, такие случайности зачастую приводят к трагическим последствиям, – пояснили врачи.
Педиатры напомнили родителям о необходимости предостережения детей от опасностей. Все опасные химикаты и лекарства должны храниться в недоступных для детей местах в плотно закрытой таре.
Из-за коронавирусной пандемии в Беларуси в третий раз еще на неделю продлили весенние каникулы до 18 апреля. Дети снова будут не в школах, а значит родительский присмотр за ними не должен ослабевать.
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